Знаменитая американская актриса и фотомодель заключила брак со своим телохранителем Дэном Хейхерстом. Об этом сообщает Tatler.ru.
Самоизоляция по время пандемии благополучно сказалась на личной жизни 53-летней Памелы Андерсон. Сообщается, что за этот период актриса сблизилась со своим телохранителем, а затем и приняла его предложение выйти замуж.
Свадьба проходила на заднем дворе поместья Памелы в ее родной деревне Ледисмит в Ванкувере.
На церемонии бракосочетания присутствовали лишь сами молодожены и пастор. Место торжества было выбрано неслучайно: по словам Памелы, это поместье она выкупила у своих бабушек и дедушек 25 лет назад, здесь же поженились ее родители, которые до сих пор вместе.
– Сейчас я именно там, где и должна быть, – в объятиях мужчины, который меня по-настоящему любит, – прокомментировала событие Памела.
Напомним, для Андерсон этот брак уже шестой по счету. Впервые она вышла замуж в 1995 году за музыканта Томми Ли. У них есть двое уже взрослых общих сыновей: Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли. С 2006-го по 2007-й Андерсон была замужем за Кидом Роком. Затем актриса дважды была женой кинопродюсера Рика Саломона. В пятый раз актриса обручилась с продюсером Джоном Питерсом.
Фото: Super.ru
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Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз
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