Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов

Палеонтологи обнаружили на территории Марокко хвост спинозавра, крупнейшего хищного динозавра Земли, указавший на то, что эти ящеры умели плавать не хуже современных крокодилов, сообщает ТАСС.
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"Долгое время было принято считать, что динозавры царствовали только на суше и не пытались покорить мировой океан. Открытие спинозавров, для которых был предположительно характерен полуводный образ жизни, породило массу споров вокруг этой идеи. Мы получили первые однозначные свидетельства того, что эти динозавры были приспособлены к плаванию в воде", — пишут ученые в журнале Nature.
Спинозавры (Spinosaurus aegyptiacus) — одни из самых крупных животных Земли, чья масса достигала отметки примерно в 7,5 тонны, а длина составляла около 14—18 м. Эти хищные рептилии обитали на территории современной Африки примерно 112—93 млн лет назад, в середине мелового периода.
Долгое время ученые не знали, как выглядели эти динозавры и существовали ли они в принципе, так как их первые останки, открытые в Египте в начале прошлого столетия, были уничтожены во время Второй мировой войны. Только в 1996 году палеонтологи нашли новые кости этих гигантских ящеров, проводя раскопки на территории Марокко.
Их анализ показал, что спинозавры отличались крайне необычной анатомией тела и внешним видом. Их рост был значительно ниже, чем у многих других топ-хищников той эпохи, но при этом они обладали необычно длинным черепом и хвостом, а также очень крупным "парусом" на спине.
Эти черты анатомии спинозавров, необычный изотопный состав их зубов, а также большое число нервных окончаний в костях на кончике их морды заставили палеонтологов считать, что эти гиганты добывали пропитание в пресноводных озерах и реках, а не питались мясом сухопутных динозавров.
По этим же причинам, как отмечают авторы статьи, многие ученые предположили, что спинозавры умели хорошо плавать и были в целом по образу жизни больше похожи на крокодилов, чем на динозавров. С этим не согласились многие другие исследователи, указавшие на то, что лапы и хвост этих ящеров не были приспособлены для плавания.
Палеонтологи из США и Европы под руководством Низара Ибрахима, палеонтолога из университета Детройт-Мерси (США), изучая один из самых полных скелетов спинозавров, открытый ими на юго-востоке Марокко в 2014 году, выяснили, что "скептики" ошибались в этом отношении. Помимо костей задних лап и черепа этого хищника, ученым удалось открыть почти полный набор хвостовых позвонков спинозавра.
Изучив их форму, палеонтологи смогли восстановить трехмерную форму хвоста Spinosaurus aegyptiacus, который оказался значительно более плоским и при этом более широким, чем считалось ранее. Это натолкнуло Ибрахима и его коллег на мысль, что спинозавры могли использовать его в качестве своеобразного "плавника", двигаясь в воде, подобно крокодилам и амфибиям.
Они проверили эту гипотезу на практике, собрав в своей лаборатории своеобразную игрушечную версию хвоста спинозавра и проследив за тем, как он ведет себя при погружении в воду. Для сравнения, ученые провели аналогичные эксперименты с муляжами хвостов многих других динозавров, чье сухопутное происхождение не вызывает сомнений.
Эти опыты показали, что спинозавры могли плавать значительно быстрее, чем их сухопутные "конкуренты", и при этом тратить почти в три раза меньше энергии, совершая боковые движения хвостом. В этом отношении, как отмечают ученые, они почти не уступали многим современным амфибиям и крокодилам, использующим схожую манеру перемещения под водой.
Все это, как считают Ибрахим и его коллеги, говорит о том, что спинозавры действительно вели полуводный или даже полностью водный образ жизни, занимая уникальную позицию среди всех остальных динозавров. Это может объяснять то, как спинозаврам и их родичам удалось покорить все континенты и просуществовать свыше 50 млн лет, заключают ученые.
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Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов
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