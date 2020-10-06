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Палеонтологи обнаружили в парке "Земля леопарда" останки неизвестных науке зайцеобразных

Палеонтологи Федерального научного центра (ФНЦ) биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО Российской академии наук обнаружили на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморье останки ранее неизвестного науке вида зайцеобразных. Возраст останков древних пищух оценивается в пределах от 10 до 51 тыс. лет, пишет ТАСС

Фото: архив ТАСС

"Новый род и виды зайцеобразных, ранее не известных мировой науке, найдены в пещере национального парка "Земля леопарда". Научное открытие сделано палеонтологами ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. Ученые нашли останки древних пищух, возраст которых оценивается в пределах от 10 до 51 тысячи лет. Пищухи (Ochotona) – млекопитающие из отряда зайцеобразных, близкие родственники обыкновенного зайца, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков", – говорится в сообщении пресс-службы парка.

Останки древних пищух нашли в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш. Их изъяли из верхних и нижних слоев отложений, локализованных в дальнем конце пещеры длиной 21 метр. Анализ добытых костей и зубов в лаборатории показал, что они не относятся ни к одному из известных науке видов пищух.

"Все представители ископаемых родов пищух вымерли в начале плейстоцена (около миллиона лет назад). В связи с этим наибольший интерес представляет даже не описание трех новых видов и нового эндемичного рода пищуховых, а нахождение их в позднеплейстоценовых слоях пещерных отложений (126 тыс. лет назад – 11,7 тыс. лет назад). Находка также говорит о том, что палеогеографические и климатические условия юга Приморья в позднем плейстоцене позволяли не только существовать более продолжительное время целому ряду видов, вымерших на других территориях, но и, вероятно, способствовали видообразованию", – разъяснил профессор, доктор биологических наук Михаил Тиунов.

Видовая и родовая принадлежность пищух устанавливалась по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба. Именно анализ и описание этого зуба позволили исследователям установить, что перед ними – новые для науки виды и род.

Нацпарк "Земля леопарда" – единственное в мире место, где популяция краснокнижного хищника обитает в естественной среде. На особо охраняемой природной территории живут не менее 97 взрослых дальневосточных леопардов, около 30 взрослых амурских тигров и 10 котят. За леопардами и другими животными на территории нацпарка следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек. Их здесь установлено более 400.
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