Палеонтологи обнаружили в парке "Земля леопарда" останки неизвестных науке зайцеобразных

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ТАСС

, – говорится в сообщении пресс-службы парка.Останки древних пищух нашли в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш. Их изъяли из верхних и нижних слоев отложений, локализованных в дальнем конце пещеры длиной 21 метр. Анализ добытых костей и зубов в лаборатории показал, что они не относятся ни к одному из известных науке видов пищух., – разъяснилВидовая и родовая принадлежность пищух устанавливалась по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба. Именно анализ и описание этого зуба позволили исследователям установить, что перед ними – новые для науки виды и род.Нацпарк "Земля леопарда" – единственное в мире место, где популяция краснокнижного хищника обитает в естественной среде. На особо охраняемой природной территории живут не менее 97 взрослых дальневосточных леопардов, около 30 взрослых амурских тигров и 10 котят. За леопардами и другими животными на территории нацпарка следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек. Их здесь установлено более 400.