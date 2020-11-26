Специальные палатки для ожидания появились сегодня рядом со всеми взрослыми и детскими поликлиниками Заводского района столицы, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
"Решением главы района пациентам, которые приходят для сдачи теста на COVID-19 или консультации в так называемые блоки для температурящих, предложено не стоять на улице, а расположиться в таких палатках. Как показал опыт, особенно необходимы такие места ожидания в понедельник и пятницу", – говорится в сообщении ведомства.
Фото: Министерство здравоохранения
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Палатки для ожидания появились у поликлиник Заводского района Минска
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