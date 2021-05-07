Палата представителей в первом чтении приняла законопроект о возмещении банковских вкладов

Депутаты в первом чтении приняли законопроект “Об изменении законов” (возмещение банковских вкладов (депозитов)).
Изменения обусловлены необходимостью совершенствования правового регулирования отношений в сфере гарантированного возмещения физлицам денежных средств, размещенных ими на счетах и во вклады в банках.
Виталий Васюков, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей рассказал журналистам о новшествах, которые содержит законопроект:
– Изменяется порядок обращения за выплатой по вкладам, а также непосредственно сам процесс возмещения. Например, предлагается увеличить с 2 до 5 лет срок возможного обращения в поверенный банк либо агентство по гарантированному возмещению вкладов за выплатой непосредственно возмещения. С 1 месяца до 7 дней сокращается срок, в течение которого после подачи заявления должны быть выплачены возмещения по вкладу. Это касается заявлений, которые не требуют дополнительного изучения. Для физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями, определяется непосредственно способ выплаты возмещений – либо наличные денежные средства, либо безналичный путь. Для поддержания стабильности финансового рынка усиливается роль агентства по гарантированному возмещению вкладов. Его полномочия расширяются.
Васюков отметил, что основное нововведение предусматривает возможность гарантированного возмещения банковских вкладов индивидуальным предпринимателям:
– Правда, есть определенные ограничения по суммам – не более 100 тысяч белорусских рублей в одном банке. Эта норма, на мой взгляд, будет не только стимулировать предпринимателей к размещению своих свободных средств именно в банковской системе, но также будет способствовать диверсификации их собственных расходов.
По его словам, предприниматели сегодня не слишком активно размещают в банках средства. Внесение изменений в закон изменит ситуацию.
Отвечая на вопросы депутатов, заместитель председателя Правления Национального банка Дмитрий Лапко обозначил изменения, которые коснутся физических лиц после принятия законопроекта:
– Физические лица в случае наступления неблагоприятных событий, например банкротства банка, смогут получить возмещение своих средств в течение 7 дней. Мы значительно сокращаем время. И снимаем психологическую нагрузку на человека, когда он думает: где мои деньги. Поэтому эта новелла – самое важное.
Также, по его словам, физическое лицо, которое одновременно выступает и в качестве индивидуального предпринимателя, сможет получить возмещение сразу по двум системам: как физическое лицо – полностью 100 процентное возмещение, как предприниматель – в размере, не превышающем 100 тысяч белорусских рублей.
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Палата представителей в первом чтении приняла законопроект о возмещении банковских вкладов
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