Палата представителей в первом чтении приняла законопроект о возмещении банковских вкладов

Изменения обусловлены необходимостью совершенствования правового регулирования отношений в сфере гарантированного возмещения физлицам денежных средств, размещенных ими на счетах и во вклады в банках.рассказал журналистам о новшествах, которые содержит законопроект:Васюков отметил, что основное нововведение предусматривает возможность гарантированного возмещения банковских вкладов индивидуальным предпринимателям:По его словам, предприниматели сегодня не слишком активно размещают в банках средства. Внесение изменений в закон изменит ситуацию.Отвечая на вопросы депутатов,обозначил изменения, которые коснутся физических лиц после принятия законопроекта:Также, по его словам, физическое лицо, которое одновременно выступает и в качестве индивидуального предпринимателя, сможет получить возмещение сразу по двум системам: как физическое лицо – полностью 100 процентное возмещение, как предприниматель – в размере, не превышающем 100 тысяч белорусских рублей.