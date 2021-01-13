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Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа от власти

Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию, предлагающую американскому вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа от власти. При этом ранее Пенс сделать это отказался, уточняет ТАСС.


При голосовании за резолюцию силы распределились следующим образом: за проголосовали 223 депутата, против – 205. Примечательно, что ни один из демократов не проголосовал против. А вот среди республиканцев поддержку документу высказал только один законодатель.

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Резолюция призывает Пенса использовать 25-ю поправку к основному закону страны. Она позволит, основываясь на неспособности президента исполнять свои обязанности, отправить его в отставку. Демократы также заявили, что готовы объявить Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Однако это еще должен одобрить Сенат, и Конгрессу может не хватить времени на проведение процедуры импичмента – 20 января Трамп и без того сложит полномочия в пользу Байдена.

Ранее Пенс заявил, что выступает против отстранения Трампа и что 25-я поправка «не является средством наказания и узурпации».

Напомним, 6 января сторонники Трампа собрались у здания Конгресса, когда там проходило совместное заседание двух палат по утверждению итогов голосования на выборах. Некоторые из них прорвались в здание. В ходе беспорядков погибли пять человек.
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Фото: РЕЙТЕР
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