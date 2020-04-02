Палата представителей ратифицировала соглашение с ЕС о реадмиссии

Проект закона «О ратификации соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения». Данное соглашение предусматривает двусторонние обязательства. Так, после вступления документа в силу ЕС и Беларусь должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

Председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Андрей Савиных подчеркнул:

— Негативных финансовых или экономических, политических и иных последствии для Беларуси данное соглашение не повлечет. Ратификация документа отвечает интересам нашего государства, поскольку его положение является эффективным средством в противодействии незаконной миграции.

Также в документе закрепляется предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. Кроме того, Беларуси будет оказана финансовая помощь в этой области.