Палата представителей приняла законопроект о республиканском бюджете на 2022 год в первом чтении

Приоритетными направлениями бюджетных расходов в следующем году останутся социальная защищенность населения, повышение качества и уровня жизни граждан. В приоритете – будет рост заработной платы работников бюджетной сферы, выход на параметры роста, предусмотренные программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, а также оказание помощи семьям, воспитывающим детей, молодым и многодетным семьям, поддержка нуждающихся граждан в строительстве жилья, развитие жилой и энергетической инфраструктуры.





Однако многих сегодня волнует, как повлияет внешнее давление, которое оказывается на нашу страну и достаточно ли будет денег в республиканском бюджете, для того чтобы обеспечить запланированные мероприятия. Людмила Нижевич председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания отметила, что этот вопрос действительно изучался детально:

- Рассматривался вопрос о том: достаточно ли будет ресурсной базы для планирования бюджета. Был принят инерционный план развития экономики с темпом роста 100,7 процента. Понимая все эти влияния на экономику и на наши предприятия, в текущем году в республиканском бюджете предусмотрена поддержка реального сектора экономики на процентов 30 выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Это связано прежде всего с тем, что нам нужно сохранить системные меры, которые уже есть, и точечно поддерживать отрасли, которые будут наиболее подвержены санкционному давлению и эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в документе сделан особый акцент на обеспечение социальных гарантий, которые были предусмотрены программой социально-экономического развития в том числе программой до 2025 года.

- Это прежде всего мероприятия, направленные на повышение заработной платы бюджетникам в 2022 году, - отметила парламентарий. - Весь комплекс мер позволит выйти на те параметры, которые определены. И уже в следующем году соотношение заработной платы работников здравоохранения составит 150 процентов, работников сферы образования – 80 процентов. Мы идем поэтапно. Для этих целей в республиканском бюджете предусмотрено создание резервного фонда в объеме 900 миллионов рублей.

Фото БЕЛТА



