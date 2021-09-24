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  2. Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета почти на $780 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета почти на $780 млрд

Оборонный бюджет США на следующий финансовый год (с октября) может составить $778 млрд. Проект с такой цифрой одобрила Палата представителей Конгресса США, информирует ТАСС.


Как уточняет агентство, проект был одобрен с большим перевесом голосов «за»: 316 против 113. 

Отметим, что эта сумма выше, чем запрашивала администрация президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена весной ($753 млрд). Объем оборонного бюджета на текущий финансовый год составляет около $740 млрд.

Впрочем, одобренный нижней палатой Конгресса бюджет – это не финальная его версия. Свою еще представит Сенат, а после будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Когда новый вариант одобрят обе палаты, его отправят на подпись Байдену. Как пишет ТАСС, этот процесс может длиться в течение нескольких месяцев.
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Фото: РЕЙТЕР
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