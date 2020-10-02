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Палата представителей дала согласие на назначение Головченко Премьер-министром

Палата представителей сегодня на заседании дала согласие на назначение Романа Головченко Премьер-министром, пишет БЕЛТА.




Бюллетени для тайного голосования получили 100 депутатов, за дачу согласия высказались 99 депутатов, один против.

"Работа Правительства в первую очередь – командная, здесь важен симбиоз и сплав разных квалификаций, жизненного опыта, компетенций. Считаю, что поддержав мою кандидатуру, вы поддержали весь действующий состав Правительства, который настроен решать проблемные вопросы, сделать нашу страну более привлекательной для жизни, сделать ее богаче и духовно, и материально", – отметил Роман Головченко после голосования депутатов.



Роман Головченко был назначен Премьер-министром 4 июня и утвержден Парламентом 11 июня. После президентских выборов 9 августа Правительство в соответствии с законодательством ушло в отставку. Президент Беларуси Александр Лукашенко после выборов снова назначил Романа Головченко главой Правительства.

Фото: БЕЛТА
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