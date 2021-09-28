Пакистанский эксперт: мы рассматриваем Беларусь как будущего стратегического партнера

Такое заявление сделал исполнительный директор Центра геополитических и стратегических исследований Пакистана Халид Таймур Акрам сегодня в БИСИ во время общения с журналистами. Во время круглого стола, посвященного перспективам белорусско-пакистанского сотрудничества, зарубежный эксперт выразил уверенность, что наши отношения обладают значительным потенциалом для сотрудничества в различных сферах. По его словам, во многом благодаря правильной политике Александра Лукашенко.





– Еще до обретения независимости Беларусь тесно сотрудничала с Пакистаном, – рассказал Халид Таймур Акрам. – Еще раньше, в начале 1980-х годов, к нам поставлялись белорусские трактора. Сейчас же помимо сельскохозяйственной техники Беларусь экспортирует еще и продукты питания. Мы, в свою очередь, поставляем на ваш рынок рис, фрукты и другие товары. Однако в будущем хотим сделать ставку на промышленное, военное и экономическое сотрудничество.





По словам пакистанского эксперта, наше сотрудничество развивается очень быстрыми темпами. В частности, об этом говорят показатели товарооборота между нашими странами – он увеличился на 15 миллионов долларов. Способствовала этому, как ни странно, пандемия.





– В условиях пандемии мир стал скатываться от глобализации к регионализации, – уточняет пакистанский эксперт. – В прошлом году на протяжении четырех месяцев наша торговля с Европой и Америкой была практически приостановлена. Поэтому Пакистан переориентировал свою торговлю на страны региона, чтобы в случае наступления очередного кризиса торговля не подвергалась потрясениям. Беларусь прекрасно справилась с пандемией. Здесь не было локдаунов – ваш Президент принял правильное решение.





В связи с этим исполнительный директор центра также обратил внимание на недавнюю встречу Премьер-министра Пакистана Имрана Хана с Президентом Беларуси Александром Лукашенко на полях форума Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе:

– В Пакистане вашего Президента воспринимают как опытного лидера. И мы полагаем, что он один из самых сильных лидеров региона. Александр Лукашенко может стать проводником дальнейшего усиления сотрудничества. Так, на многосторонних площадках «голос» Беларуси для Пакистана всегда играл важную роль. Вместе мы можем многого достичь – объединить Евразийский регион. Поскольку Беларусь находится в западной части Евразии, а Пакистан – в южной части Азии.

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