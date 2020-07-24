Пакистанец поджег 14-летнюю племянницу за отказ выходить замуж за его сына

Мухаммед Юсуф отказал брату Мухаммеду Якубу, который предложил, чтобы его сын взял в жены дочь Юсуфа. Отец юной пакистанки не согласился, так как несколько недель назад пообещал выдать Садию за другого родственника.Узнав об этом, Мухаммед Якуб затаился в доме брата и, дождавшись, пока Садия будет одна, облил ее бензином и поджег. После этого он сбежал, оставив племянницу одну с сильными ожогами.Садия смогла выйти на улицу и обратить на себя внимание, ее доставили в госпиталь, где она умерла. Семья девушки попробовала утаить настоящую причину ее гибели и объявила, что она пострадала в результате взрыва.Однако полицейские обнаружили несоответствия в отчетах ее родителей и арестовали дядю Садии, который в ходе допроса признался в содеянном.По сведениям издания, инцидент может быть одним из случаев «убийств чести», когда члена семьи убивают его родственники за якобы навлеченный позор на их фамилию. Они по-прежнему распространены в некоторых частях Южной Азии и на Ближнем Востоке. Большинство жертв — женщины.