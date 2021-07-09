Озимый ячмень в Беларуси убрали с 20% площадей

К уборке озимого ячменя уже подключились почти все области страны. В Брестской убрано 3,45 тыс. га (52,3% к уборочной площади), в Гомельской – 0,25 тыс. га (20,7%), в Гродненской – 0,04 тыс. га (0,46%), в Минской – 2,41 тыс. га (22,1%), в Могилевской – 0,03 тыс. га (6,40%).Аграрии уже намолотили 29,4 тыс. тонн зерна, больше всего – в Брестской области (17,1 тыс. тонн). Урожайность составляет 47,6 ц/га – это чуть меньше, чем в прошлом году (53,8 ц/га).Что касается других показателей, сена в Беларуси заготовлено 518,1 тыс. тонн (46,4% к плану), сенажа – 9543,6 тыс. тонн (70,7%), силоса – 322,1 тыс. тонн (1,66%). В стране первым укосом скошено 1302,5 тыс. га трав (99,8% к плану), вторым – 365,3 тыс. га (45%). В Беларуси уже заготовили более 30% травяных кормов – 2999,7 тыс. тонн (30,9% к плану).