Овсепьян: белорусское общество укрепилось и стало сознательным

Об этом заявила специальный корреспондент издательского дома «Беларусь сегодня» Ирина Овсепьян в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио».
Журналистка назвала прошлый год переломным и сложным. По ее словам, как раньше, уже не будет.
– Той милой, прекрасной, доброй Беларуси, в которой мы жили дружно, умея лавировать и находить общий язык, уже нет. Выяснилось, что есть противоречия с некоторой частью нашего общества, – поделилась мнением Ирина.
По словам Овсепьян, белорусское общество проснулось, укрепилось и стало более сознательным.
– Много лет люди жили с четким убеждением, что мы можем спать спокойно и наш Президент все сделает и решит за нас. Мы привыкли прятаться за его спину, но пора взрослеть и учиться жить своим умом. Наше будущее зависит от каждого из нас – от того, как мы делаем свою работу, как ведем себя с друзьями или недругами.