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  2. Овсепьян: белорусское общество укрепилось и стало сознательным

Овсепьян: белорусское общество укрепилось и стало сознательным

Об этом заявила специальный корреспондент издательского дома «Беларусь сегодня» Ирина Овсепьян в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио».


Журналистка назвала прошлый год переломным и сложным. По ее словам, как раньше, уже не будет.

– Той милой, прекрасной, доброй Беларуси, в которой мы жили дружно, умея лавировать и находить общий язык, уже нет. Выяснилось, что есть противоречия с некоторой частью нашего общества, – поделилась мнением Ирина.

По словам Овсепьян, белорусское общество проснулось, укрепилось и стало более сознательным.

– Много лет люди жили с четким убеждением, что мы можем спать спокойно и наш Президент все сделает и решит за нас. Мы привыкли прятаться за его спину, но пора взрослеть и учиться жить своим умом. Наше будущее зависит от каждого из нас – от того, как мы делаем свою работу, как ведем себя с друзьями или недругами.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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