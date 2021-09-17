Овсепьян: 17 сентября стало для белорусов днем освобождения. Помнить об этом – наш долг перед предыдущими и будущими поколениями

Об этом в проекте «Альфа Радио» «День народного единства – праздник каждого из нас» заявила специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ирина Овсепьян.
Архивное фото
– Появление такого праздника, как День народного единства, особенно важно для нас сейчас, когда история, в частности, в интернете, активно переписывается на западный манер недоброжелателями нашей страны. Если вы заглянете в пресловутую «Википедию», которая уже не раз и не два себя скомпрометировала, то обнаружите, что статья о присоединении Западной Беларуси к БССР предлагается к удалению. А освободительный польский поход Красной армии, благодаря которому присоединение стало возможным, называется «советским вторжением в Польшу»! Между тем все мы знаем, каким притеснениям и мучениям подвергали поляки оккупированную часть Беларуси, – сказала Ирина Овсепьян.
Она добавила:
– День 17 сентября стал для белорусов днем освобождения. Помнить об этом – наш долг перед предыдущими и будущими поколениями. Поэтому в День народного единства мы говорим не просто о символической дате. Мы говорим об исторической памяти народа, которую нужно сберечь любой ценой.