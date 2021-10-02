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  2. Ответ Лукашенко на версию о том, что «вагнеровцев» ему слил кто-то из верхушки Украины: это полная ложь!

Ответ Лукашенко на версию о том, что «вагнеровцев» ему слил кто-то из верхушки Украины: это полная ложь!

В интервью телеканалу CNN Александр Лукашенко рассказал подробности задержания в Беларуси группы ЧВК «Вагнер».

Фото  БЕЛТА

Отвечая на вопрос журналиста Мэтью Чанса о том, было ли белорусское правительство информировано кем-то из высокопоставленных лиц из Украины о группе боевиков (на такой версии, якобы настаивают некоторые источники CNN), Президент подчеркнул:

— Абсолютная ложь, Мэтью. Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины, не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих «вагнеровцев» от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил.

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