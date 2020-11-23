Британские медики из Оксфордского университета нашли связь между частотой переломов и рационом питания у людей. Исследователи пришли к выводу, что противники мясной продукции на 43% увеличивают риск развития переломов по сравнению с мясоедами, информирует «Медицина и наука».
– Проведенная нами работа помогла установить, что от того, как питается человек, зависит состояние его костной системы. По нашим данным, наиболее часто с переломами сталкиваются веганы. У сторонников такого питания чаще всего возникают переломы шейки бедра, – рассказала эпидемиолог Тэмми Тонг.
Веганство, по мнению ученых, имеет не только положительные стороны, но и отрицательные. В частности, отсутствие в растительной пище важнейших для человека аминокислот и витаминных комплексов может негативно сказаться на многих системах в организме.
О необходимости потребления мяса для укрепления костей ученые узнали из исследования, которое проводили почти 20 лет. Тонг с коллегами проследили изменения в состоянии здоровья у 55 000 добровольцев. Благодаря полученным данным удалось выяснить, как различные диеты могут повлиять на состояние костной системы у испытуемых. За весь период наблюдений было обнаружено почти 4000 переломов. Почти 43% травм пришлось на группы людей, которые придерживались диеты растительного происхождения.
У людей, которые предпочитают рыбную диету, наблюдалось снижение числа переломов рук и щиколоток почти на 30% по сравнению с веганами и мясоедами. Исследователи считают, что такого результата удалось достичь за счет отсутствия ожирения у рыбоедов.
Фото: pixabay.com
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Отсутствие мяса в рационе повышает риск переломов костей
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