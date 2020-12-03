Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Отряды быстрого реагирования участвуют в 3–4 поисковых операциях в месяц – Красный Крест

Отряды быстрого реагирования участвуют в 3–4 поисковых операциях в месяц – Красный Крест

Отряды быстрого реагирования принимают участие в 3–4 поисковых операциях в месяц, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

Белорусское общество Красного Креста реализует программу подготовки и реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации. Приоритетная задача этого вида деятельности – поиск пропавших людей в различных экосистемах. 

– Мы осуществляем 3–4 поиска в месяц. Есть и напряженный период – сезон сбора ягод и грибов, когда люди часто теряются в лесах. МЧС при необходимости привлекает нас, – подчеркнул специалист по реагированию на чрезвычайные ситуации БОКК Игорь Трусов. 

– Одно из направлений деятельности БОКК – реагирование на чрезвычайные ситуации. Речь идет об оказании помощи пострадавшим от ЧС, попавшим в сложные ситуации людям. С этой целью работает служба реагирования на ЧС, деятельность которой основана на формировании и работе волонтерских отрядов. Они реагируют на чрезвычайные ситуации и помогают в их решении, – прокомментировал он. 

Специалист также поделился, что в стране функционируют более десяти отрядов быстрого реагирования на различные рода ЧС. В каждом отряде от 2 до 20 добровольцев, они представлены в каждом облцентре и столице, в некоторых райцентрах. В числе главных задач – оказание первой помощи нуждающимся и психосоциальная поддержка. 

– Помимо этого, мы оцениваем нужды пострадавших и проводим мониторинг ситуаций, – объяснил представитель БОКК.

Чтобы попасть в отряд, желающие проходят цикл подготовки на базе областных городов и в Минске. Волонтер, ставший частью отряда, обязан пройти курс по Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца. Важным моментом является и обучение оказанию первой помощи, психосоциальной поддержки. Добровольцы также осваивают кризисную координацию и принципы коммуникации с пострадавшими. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Cardi B появилась на обложке журнала Billboard
Книги об истории, культуре и национальной кухне Беларуси переданы в дар библиотеке японского города Такео
Более 11 тысяч человек попали под амнистию в связи с 75-летием Победы
УСК по Гомельской области расследовало уголовное дело о беспорядках на БМЗ
От декретного отпуска до помощи ветеранам ВОВ: в Мостовском районе озвучили вопросы по существу
Будет ли спрос на живые елки в этом году?
Более 50 хоккейных коробок и катков зальют в Гродненской области
В Беларуси расширено онлайн-взаимодействие при осуществлении административных процедур
Первый энергоблок БелАЭС планово остановлен для тестирования систем и оборудования
Беларусь и Вьетнам намерены увеличить объем сборки грузовых автомобилей на совместном предприятии «МАЗ Азия»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
IT и IQ
В БГУКИ прошла диалоговая площадка «Беларусь будущего»
Головченко 4 декабря примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Ученые доказали, что гормон стресса активирует раковые клетки
Научно-производственный центр биотехнологий открылся в Минске
Успеть за 20 дней. Политические игры в Молдове за последние недели президентства Додона
В БГМУ состоялась дискуссионная площадка «Беларусь будущего»
В белорусских санаториях на новогодние праздники забронировано около 50 процентов мест
Конкурс "100 идей для Беларуси" развивает предпринимательское мышление молодежи – эксперт
Гомельчанин получил два года ограничения свободы за съем Госфлага и замену его другим
Тарьей Бё победил в спринте на втором этапе КМ по биатлону
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Напрасные слова
Эксперты назвали симптомы опасного осложнения коронавируса
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена
Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП на проспекте Победителей в Минске
Как освежить зимний гардероб: 5 советов от стилиста
Посол Беларуси в Японии Руслан Есин обсудил с японскими бизнесменами инвестиционные и коммерческие проекты
Скриптонит стал самым популярным музыкантом в России по версии Apple Music
Спортсмены могут оставить свою подпись в поддержку мира на сайте athletes.by
Диетолог объяснила, почему некоторые овощи мешают похудеть
Онлайн-лекция о птицах пройдет в Минске
Стала известна причина смерти актрисы Нины Ивановой
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ловкость рук и никакого мошенничества
В Минске снова стали прививать от гриппа вакциной «Ваксигрип Тетра»
«Быў. Ёсць. Буду…». В Большом театре проходят мероприятия в честь 90-летия Владимира Короткевича
«Вкусно как дома!»: узнали, что думают дети и учителя о питании в школьной столовой
БПОВЦ обеспечивает техническими средствами реабилитации более 100 тысяч инвалидов
Удивительно! Что будет, если есть овсянку каждый день
В Международный день инвалидов в Бресте подвели итоги детского творческого конкурса
Зачем родители отдают детей в модельный бизнес. Репортаж с конкурса «Супермоделька» в Гомеле
Зачем нужны маленькие собаки и какой на вкус собачий корм? Кинолог отвечает на вопросы о своей профессии
Исаченко проведет 5 декабря прямую телефонную линию
«Давайте побеспокоимся о здоровье»: Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год
мнение
Елена ЯСКО
Детский сад и мамино призвание
Костевич: государство старается создать для людей с инвалидностью все условия для полноценной жизни
Бесконтактный расходомер воды, двигатель Стирлинга и электронная копилка для благотворительности: в Гродно прошел зональный этап конкурса «100 идей для Беларуси»
Как белорусам не потеряться в спортивной войне генных технологий?
Авторы
СКАНИРУЙТЕ