Отряды быстрого реагирования участвуют в 3–4 поисковых операциях в месяц – Красный Крест

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Белорусское общество Красного Креста реализует программу подготовки и реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации. Приоритетная задача этого вида деятельности – поиск пропавших людей в различных экосистемах.– подчеркнул специалист по реагированию на чрезвычайные ситуации БОКК Игорь Трусов.– прокомментировал он.Специалист также поделился, что в стране функционируют более десяти отрядов быстрого реагирования на различные рода ЧС. В каждом отряде от 2 до 20 добровольцев, они представлены в каждом облцентре и столице, в некоторых райцентрах. В числе главных задач – оказание первой помощи нуждающимся и психосоциальная поддержка.– объяснил представитель БОКК.Чтобы попасть в отряд, желающие проходят цикл подготовки на базе областных городов и в Минске. Волонтер, ставший частью отряда, обязан пройти курс по Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца. Важным моментом является и обучение оказанию первой помощи, психосоциальной поддержки. Добровольцы также осваивают кризисную координацию и принципы коммуникации с пострадавшими.