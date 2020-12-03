Отряды быстрого реагирования принимают участие в 3–4 поисковых операциях в месяц, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
Белорусское общество Красного Креста реализует программу подготовки и реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации. Приоритетная задача этого вида деятельности – поиск пропавших людей в различных экосистемах.
– Мы осуществляем 3–4 поиска в месяц. Есть и напряженный период – сезон сбора ягод и грибов, когда люди часто теряются в лесах. МЧС при необходимости привлекает нас, – подчеркнул специалист по реагированию на чрезвычайные ситуации БОКК Игорь Трусов.
– Одно из направлений деятельности БОКК – реагирование на чрезвычайные ситуации. Речь идет об оказании помощи пострадавшим от ЧС, попавшим в сложные ситуации людям. С этой целью работает служба реагирования на ЧС, деятельность которой основана на формировании и работе волонтерских отрядов. Они реагируют на чрезвычайные ситуации и помогают в их решении, – прокомментировал он.
Специалист также поделился, что в стране функционируют более десяти отрядов быстрого реагирования на различные рода ЧС. В каждом отряде от 2 до 20 добровольцев, они представлены в каждом облцентре и столице, в некоторых райцентрах. В числе главных задач – оказание первой помощи нуждающимся и психосоциальная поддержка.
– Помимо этого, мы оцениваем нужды пострадавших и проводим мониторинг ситуаций, – объяснил представитель БОКК.
Чтобы попасть в отряд, желающие проходят цикл подготовки на базе областных городов и в Минске. Волонтер, ставший частью отряда, обязан пройти курс по Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца. Важным моментом является и обучение оказанию первой помощи, психосоциальной поддержки. Добровольцы также осваивают кризисную координацию и принципы коммуникации с пострадавшими.
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Отряды быстрого реагирования участвуют в 3–4 поисковых операциях в месяц – Красный Крест
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