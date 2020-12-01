Отраслевой профсоюз: запас средств индивидуальной защиты в региональных и столичных медучреждениях достаточен

По данным еженедельного мониторинга, проводимого технической инспекцией труда БПРЗ, медицинские учреждения и организации страны располагают месячным запасом СИЗ. В наличии около 880 тысяч единиц санитарной одежды, свыше 500 тысяч защитных костюмов, более 16,5 миллиона медицинских одноразовых масок, около 190 тысяч защитных очков, почти 1,3 миллиона респираторов и около 16,5 миллиона медицинских перчаток. В необходимом количестве есть медицинские шапочки и бахилы. Кроме того, медучреждения располагают дезинфицирующими и антисептическими средствами в объеме более 650 тысяч литров.Звонков на "горячую линию" Республиканского комитета профсоюза по вопросам обеспечения работников здравоохранения средствами индивидуальной защиты за минувшую неделю не поступало.Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций не только контролируют ситуацию с обеспеченностью работников здравоохранения средствами защиты, однако и оказывают нанимателям помощь по их приобретению. Например, первичная профсоюзная организация Гомельской областной клинической больницы приобрела 300 противочумных костюмов на более чем две тысячи рублей.