Отраслевой профсоюз за январь – сентябрь провел в медучреждениях 50 проверок и 296 мониторингов

В отраслевом профсоюзе проинформировали, что общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда проходил на рабочих местах в соответствии с планом работы БПРЗ на 2020 год. Мониторинги проводились в медицинских учреждениях и организациях независимо от их формы собственности и членства в профсоюзе во взаимодействии с профсоюзными организациями, общественными инспекторами по охране труда и нанимателями.В течение трех кварталов нанимателям выданы 43 представления и 236 рекомендаций на устранение 1796 нарушений, оформлены 63 справки, была приостановлена работа 16 единиц оборудования, использование которого угрожало жизни и здоровью сотрудников. Технические инспекторы труда рассмотрели 325 обращений работников организаций системы Минздрава, в том числе 16 письменных.Больше всего проверок проведено в Витебской областной организации профсоюза. Здесь во время 60 проверок и мониторингов было выявлено 297 нарушений.Кроме того, в результате проведенной технической инспекцией труда профилактики производственного травматизма значительно снизилось количество потерпевших в результате несчастных случаев на производстве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий уровень производственного травматизма в организациях Минздрава за январь – сентябрь снизился на 23,4%, смертельных случаев не зафиксировано., – отметили в профсоюзе.Травматизм работников в некоторых случаях связан с причинами, не зависящими непосредственно от состояния охраны труда в организациях. За этот период из-за противоправных действий третьих лиц травмы получили два работника здравоохранения, один из них – тяжелую.С учетом эпидситуации профессиональный характер заболевания установлен у ряда работников. В связи с этим техническая инспекция труда БПРЗ отмечает важность и своевременность обеспечения медработников СИЗ. Отраслевой профсоюз, к слову, помогает нанимателям с приобретением средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения. Кроме того, с апреля по октябрь БПРЗ было выделено более 2,2 миллиона рублей на приобретение организациям здравоохранения дезинфицирующих средств и на другие цели.