Белпрофсоюз работников здравоохранения с начала года выделил более 200 тысяч рублей на приобретение СИЗов для медицинских работников, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.
Необходимый запас средств индивидуальной защиты и антисептиков в регионах и Минске сформирован с учетом их ежедневного расхода и поступления. "По данным на 4 июня в резерве более 905 тысяч единиц санитарной одежды и почти столько же единиц противоэпидемических костюмов, около 15 миллионов медицинских масок, более 175 тысяч защитных очков, почти 1,4 миллиона респираторов, свыше 18,3 миллиона перчаток, - рассказала главный технический инспектор труда отраслевого профсоюза Людмила Морозова. - В среднем запас рассчитан на 30 дней и более. Кроме того, в медучреждениях насчитывается свыше 800 тысяч литров всевозможных дезинфицирующих и антисептических средств".
Техническая инспекция труда профсоюза постоянно контролирует обеспеченность медицинских учреждений необходимыми средствами защиты. Новые партии распределяются в соответствии с загруженностью организаций и численностью работников.
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Отраслевой профсоюз с начала года выделил на СИЗы для медработников более 200 тысяч рублей
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