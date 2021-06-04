Отраслевой профсоюз с начала года выделил на СИЗы для медработников более 200 тысяч рублей

Необходимый запас средств индивидуальной защиты и антисептиков в регионах и Минске сформирован с учетом их ежедневного расхода и поступления., - рассказалаТехническая инспекция труда профсоюза постоянно контролирует обеспеченность медицинских учреждений необходимыми средствами защиты. Новые партии распределяются в соответствии с загруженностью организаций и численностью работников.