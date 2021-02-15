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Отпуска белорусов соответствуют нормам Международной организации труда

Белорусское трудовое законодательство полностью соответствует требованиям Конвенции об оплачиваемых отпусках. Ее основные положения касаются минимальной продолжительности ежегодного трудового отпуска – не менее трех рабочих недель. В Беларуси минимальный порог отпуска – 24 календарных дня.


Официальная дата вступления в силу Конвенции МОТ № 132 об оплачиваемых отпусках – 13 февраля.

Это ровно через двенадцать месяцев после регистрации в МОТ национального закона о ратификации, – сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси, которая являлась инициатором присоединения к Конвенции нашей страны.

На протяжении последних лет профсоюзы провели значительную работу по продвижению вопроса о ратификации конвенций МОТ.

Кроме того, Конвенция предусматривает исключение из трудового отпуска праздничных и нерабочих дней; включение в стаж работы периодов отсутствия работника по уважительным причинам (болезнь, несчастный случай, отпуск по беременности и родам); возможность разбивать отпуск на части и установление одной из частей на уровне не менее 2-х недель; запрет на отказ от права на ежегодный оплачиваемый отпуск; порядок замены отпуска компенсацией в денежной или иной форме.

 Профсоюзными инспекторами на постоянной основе проводятся мониторинги соблюдения нанимателями трудового законодательства. Профсоюзы всегда обращают свое внимание на соответствие условий коллективного договора, соблюдения сроков выплаты заработной платы, среднего заработка за время трудового отпуска, расчета при увольнении. Помимо мониторингов каждые полгода в организациях и на предприятиях осуществляются проверки, – рассказала начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Марина Лазарь.

В целом за прошедший 2020 год специалисты отмечают положительную тенденцию в области соблюдения норм, касающихся трудовых отпусков.

Тем не менее по итогам проведенных проверок и мониторингов профсоюзами были выявлены отдельные факты образования задолженности по трудовым отпускам, предоставления части отпуска менее 14 календарных дней, имелись факты задержки выплаты среднего заработка при уходе в трудовой отпуск, отзыва из отпуска в связи с производственной необходимостью при оставшейся части трудового отпуска менее 14 календарных дней в текущем году, замены отпуска денежной компенсацией при использовании в натуре менее 21 дня отпуска.

Были и единичные случаи невыполнения тарифных и местных соглашений, коллективных договоров в части отпусков на некоторых предприятиях агропромышленного комплекса.
 Дополнительный трудовой отпуск за работу по контракту предоставлялся продолжительностью один календарный день. 

На основании рекомендаций были заключены дополнительные соглашения к контракту и установлен дополнительный трудовой отпуск за работу по контракту продолжительностью от трех до пяти календарных дней. Все зафиксированные нарушения были впоследствии устранены нанимателями по соответствующим рекомендациям профсоюзов.

Важно отметить, что Беларусь сегодня находится в числе лидирующих стран – участниц Международной организации труда по количеству ратифицированных основных Конвенций, где закреплены социально-трудовые права работников. Участниками МОТ являются 187 государств. 

Фото: БЕЛТА
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