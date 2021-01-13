Отпуск? Нет, спасибо! Какие знаки зодиака истинные трудоголики

Нет знака зодиака целеустремленнее, чем Телец. Причем представители этого знака видят работу не как средство повышения своего дохода, а как возможность развития и получения новых знаний. Если ко всему этому добавить любовь к своей профессии, а Тельцы могут заниматься только тем, что действительно любят, то получается работник, который вообще никогда не захочет уйти в отпуск. В принципе, Тельцам свойственно такое качество, как лень. Но! Только в строго отведенное время и крайне непродолжительно.Девы не знают, что такое полноценный отдых. Они готовы трудиться без дополнительных выходных и отпуска. Причиной тому является твердая уверенность, что в их отсутствие на работе произойдет катастрофа: что работало – станет, что было сделано – пойдет крахом, что должно быть сделано – уйдет в небытие. Представители данного знака зодиака ненавидят резкие изменения в обстановке и в распорядке дня и редко идут с собой на компромисс. Такое усердие зачастую высоко ценится руководством работников-Дев, но бывает, что и раздражает.Козероги – работяги и трудоголики. И тут дело даже не в желаниях или страхах, они просто не умеют жить по-другому. Козероги в своем большинстве самостоятельные и самодостаточные личности. Привычка исполнять свои обязанности на отлично, контролировать все и всех, плюс присущий Козерогам перфекционизм заставляют их работать больше и качественнее, чем остальные. И этим не поборешься – такими Козерогов сделали звезды. Даже во время отдыха у них в голове крутится огромное количество задач, которые нужно выполнять неукоснительно и вовремя.