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  2. Отопление в жилфонде Могилева начнут включать с 22 сентября

Отопление в жилфонде Могилева начнут включать с 22 сентября

Подготовительные работы уже ведутся, пишет БЕЛТА.


Как сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома Игорь Даньков, «отопление в жилые дома Могилева начнут подавать с 22 сентября. Сейчас службы ЖКХ уже проводят подготовительные работы, подключение домов будет поэтапным».

Он подчеркнул, что на включение централизованной системы отопления влияют погодные условия: если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет 8 ℃ и ниже, в дома жителей начинает поступать тепло. 

Напомним, что отопление в объекты социальной сферы Могилева начали подавать 20 сентября.

Фото: архив БЕЛТА
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