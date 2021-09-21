Отопление в жилфонде Могилева начнут включать с 22 сентября

Подготовительные работы уже ведутся, пишет БЕЛТА.
Как сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома Игорь Даньков, «отопление в жилые дома Могилева начнут подавать с 22 сентября. Сейчас службы ЖКХ уже проводят подготовительные работы, подключение домов будет поэтапным».
Он подчеркнул, что на включение централизованной системы отопления влияют погодные условия: если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет 8 ℃ и ниже, в дома жителей начинает поступать тепло.
Напомним, что отопление в объекты социальной сферы Могилева начали подавать 20 сентября.
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