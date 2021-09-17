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  2. Отопление в детсадах, школах и больницах Минска начнут включать 20 сентября

Отопление в детсадах, школах и больницах Минска начнут включать 20 сентября

Отопление в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических и учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах столицы начнут включать 20 сентября, сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на Мингорисполком.  

Иллюстративное фото

Отмечается, что соответствующее решение городские власти приняли сегодня.

Напомним, в такие объекты подача тепла производится при условии, что среднесуточная температура +10 °C и ниже наблюдалась на протяжении пяти дней. 

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович потребовал от поставщиков тепловой энергии и специалистов, отвечающих за сами объекты, обеспечить полную готовность к запуску отопления у данной категории потребителей.

– Вся предварительная работа проведена. Если в понедельник у перечисленных объектов будут проблемы при включении отопления, просим немедленно сообщать об этом для того, чтобы оперативно все исправить, – сказал он. 

Что касается других потребителей, то в жилищный фонд, общежития, учебные заведения (за исключением садиков и школ), театры, общегородские бани тепло начнут подавать при среднесуточной температуре в течение пяти дней плюс 8 градусов и ниже. 

В общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях батареи потеплеют позже всего. Запуск отопления будет согласован с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.

Как отметил Дорохович, городские власти заботятся о комфорте жителей и, как только настанет подходящая погода, будут приняты решения о начале отопительного сезона у остальных категорий потребителей. 

Фото: pixabay.com
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