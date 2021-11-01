Отопление для жителей Таллина подорожает более чем на 65%

С декабря за отопление в эстонской столице придется платить на 65,5% больше. Причина – выросшие цены на газ, пишет БЕЛТА со ссылкой на эстонские медиа.
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Энергетическая компания Utilitas с декабря увеличит цену на отопление для домохозяйств и предприятий эстонской столицы с 50,14 евро за МВт·ч до 83 евро за МВт·ч. Причиной такого скачка цен называют выросшую стоимость природного газа.
Отмечается, что отопление подорожает и в регионе Рапла (на 14,5% – до 72,34 евро за МВт·ч). В городах Хаапсалу, Кярдла, Кейла, Йыгева и Валга сохранятся нынешние тарифы.
Кстати, в Украине цена на электроэнергию выросла на 25%.
1 ноября в ходе торгов голубое топливо в Европе подорожало на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа» и начала реверсных поставок в субботу. Тысяча кубов утром в понедельник оценивалась в 861 доллар.
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