Отопительный сезон стартовал в Минской области

В Минской области с 21 сентября стартовал отопительный сезон, информирует БЕЛТА.
– В Минской области сегодня начался отопительный сезон. Сейчас райисполкомы принимают решения об очередности включения отопления разным категориям потребителей. Как всегда, подключение будет проводиться поэтапно. После объектов социальной сферы тепло начнет поступать в жилищный фонд, – уточнил информацию заместитель генерального директора по коммунальному хозяйству ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Андрей Шульга.
Отмечается, что в Борисовском, Крупском, Узденском, Вилейском, Клецком и Мядельском районах в настоящий момент включают отопление в объекты первой группы потребителей, куда входят больницы, школы, дома престарелых и детские сады.
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