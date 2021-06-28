Отоларинголог рассказал, что нельзя делать при носовых кровотечениях

– сказал отоларинголог и добавил, что запрокидывание головы гораздо опаснее для здоровья человека, поскольку при подобных действиях кровь стекает по задней стенке носоглотки и чаще всего попадет в желудок. В этом случае может возникнуть рвота, которая только усилит носовое кровотечение. Если же жидкая ткань попадет в гортань и трахею, это приведет к кашлю и также к усилению проблемы.Андрей Старосветский посоветовал останавливать кровотечения с помощью ваты, салфеток или бумаги. Их можно смочить в перекиси водорода либо сосудосуживающих каплях, а после поместить в носовую полость, пока кровь не перестанет течь.Фото: скриншот видео