При носовых кровотечениях ни в коем случае нельзя запрокидывать голову, поскольку кровь может попасть в желудок, гортань или трахею, что только усилит проблему. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал отоларинголог Андрей Старосветский.
– Запрокидывание головы не допустит, чтобы кровь испачкала вас. Но эта жидкая ткань внутренней среды организма прекрасно отстирывается, поэтому на пятна не надо обращать внимание, – сказал отоларинголог и добавил, что запрокидывание головы гораздо опаснее для здоровья человека, поскольку при подобных действиях кровь стекает по задней стенке носоглотки и чаще всего попадет в желудок. В этом случае может возникнуть рвота, которая только усилит носовое кровотечение. Если же жидкая ткань попадет в гортань и трахею, это приведет к кашлю и также к усилению проблемы.
Андрей Старосветский посоветовал останавливать кровотечения с помощью ваты, салфеток или бумаги. Их можно смочить в перекиси водорода либо сосудосуживающих каплях, а после поместить в носовую полость, пока кровь не перестанет течь.
Фото: скриншот видео
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Отоларинголог рассказал, что нельзя делать при носовых кровотечениях
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