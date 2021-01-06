Более 300 авиарейсов из аэропортов Японии были отменены из-за сильной метели, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Непогода продолжает охватывать побережье Японского моря и район северного острова Хоккайдо. Из-за этого отменяются не только рейсы, запланированные на 6 и 7 января, но и на пятницу, 8 января.
По информации телеканала NHK, область низкого атмосферного давления, ставшая причиной метели, может сохраниться на территории Японии до 9 января.
Фото: pixabay.com
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Отмены авиарейсов из-за метели в Японии продолжаются: аэропорты страны не могут покинуть более 300 самолетов
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