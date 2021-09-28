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  2. Откуда берется акне на теле и как с ним бороться – отвечает косметолог

Откуда берется акне на теле и как с ним бороться – отвечает косметолог

Наиболее часто угревые высыпания локализуются на лице, однако акне на теле тоже не редкость. Более того, площадь их распространения на спине и плечах гораздо больше. Косметолог Юлия Медведева рассказала об основных причинах появления воспалений на теле и способах их лечения.


–Сальные железы есть как на коже лица, так и тела. Независимо от возраста, если жирная секреция избыточная и провоцируется чрезмерный рост бактерий, могут появляться прыщики, – отмечает специалист.  

К основным причинам воспалений косметолог относит отсутствие гигиены и скопление бактерий, гормональную активность и генетику, избыток жира на коже, пользование неподходящей косметикой, а также слишком тесную одежду и пот. 

– Прыщики на шее и в зоне декольте могут появляться из-за плохого или недостаточного очищения кожи. Именно поэтому важно, чтобы уход был не только за лицом, но и распространялся на шею, – подчеркнула Юлия Медведева. 

Косметолог отметила, что спина – более труднодоступная зона для очищения, поэтому на ней скапливается больше грязи.

К слову, мыло и крем также могут стать причинами высыпаний на теле. Тем, у кого жирные или масляные гели для душа, стоит их заменить. Лучше всего принимать душ с некомедогенным мылом, особенно после тренировки. 

Косметолог также рассказала, что распыление ароматов на кожу не должно вызывать каких-либо высыпаний. В случае появления аллергической реакции необходимо обратиться к специалисту.  


Что можно и нельзя делать при лечении акне? 

– Не рекомендую давить прыщи самостоятельно, лучше доверить это специалисту, который сможет оценить, пора ли проводить чистку или нужно подождать развития воспаления, – уточняет Юлия Медведева.  

Косметолог посоветовала умываться мягким очищающим гелем, утром увлажнять и защищать кожу от солнца, а на ночь наносить ретинол. Он поможет контролировать выделение себума и обновлять кожу.  

–Также важно помнить, что кожа не должна очищаться чрезмерно, так как она самостоятельно обновляется каждые три недели. Достаточно просто ходить в душ и иногда пользоваться скрабом. Если прыщи воспалены, лучше откажитесь от использования чистящих щеток или губок. При серьезных высыпаниях не строит трогать эту область, пока она не восстановится, – предупредила Юлия Медведева. 

Фото: pixabay.com
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