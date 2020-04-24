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  2. Открывается онлайн-выставка, посвященная 50-летию запуска первого китайского спутника

Открывается онлайн-выставка, посвященная 50-летию запуска первого китайского спутника

В пятницу, 24 апреля, откроется онлайн-выставка, на которой будет представлено около 50 экспонатов, связанных с достижениями Китая в аэрокосмической отрасли. Это событие посвящено 50-летию запуска первого в стране спутника Дунфанхун-1, сообщает "Синьхуа".

Выставка, совместно проводимая Национальным музеем Китая и Китайской академией космических технологий, охватывает широкий спектр предметов, среди которых рукописи, марки, тренажеры и скафандры, отслеживающие 50-летнее развитие аэрокосмической техники от Дунфанхун-1 до лунного зонда Чанъэ и космического корабля Шэньчжоу.

На выставке также будут представлены ручной калькулятор, использовавшийся экспертом по ядерной физике Дэн Цзясянем во время исследования и разработки первой атомной бомбы в Китае, и скафандр первого китайского астронавта Ян Ливэя, который полетел в космос на борту космического корабля Шэньчжоу-5 в 2003 году.

Зрителям будет предложен новый способ виртуального исследования космоса с помощью моделей спутников и ракет, а также прямая трансляция выставки в формате 5G.

В 2016 году Китай объявил 24 апреля Днем космонавтики страны, чтобы отметить запуск спутника Дунфанхун-1 в космос.
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