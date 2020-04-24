Открывается онлайн-выставка, посвященная 50-летию запуска первого китайского спутника

Выставка, совместно проводимая Национальным музеем Китая и Китайской академией космических технологий, охватывает широкий спектр предметов, среди которых рукописи, марки, тренажеры и скафандры, отслеживающие 50-летнее развитие аэрокосмической техники от Дунфанхун-1 до лунного зонда Чанъэ и космического корабля Шэньчжоу.На выставке также будут представлены ручной калькулятор, использовавшийся экспертом по ядерной физике Дэн Цзясянем во время исследования и разработки первой атомной бомбы в Китае, и скафандр первого китайского астронавта Ян Ливэя, который полетел в космос на борту космического корабля Шэньчжоу-5 в 2003 году.Зрителям будет предложен новый способ виртуального исследования космоса с помощью моделей спутников и ракет, а также прямая трансляция выставки в формате 5G.В 2016 году Китай объявил 24 апреля Днем космонавтики страны, чтобы отметить запуск спутника Дунфанхун-1 в космос.