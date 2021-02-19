Открыты к диалогу. Активисты БРСМ Минска встретились с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым

До старта диалога каждый желающий мог поучаствовать в интерактиве: на грифельной доске, установленной у входа в конференц-зал Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, написать, что для него значит понятие единство. Кто-то говорил, что это сила и сплочение, другие, в качестве синонимов к слову единство, приводили мужество и храбрость. А студентки Белорусского государственного университета культуры и искусств Ксения Шевченко и Екатерина Белоусова цветным мелком вывели название родного вуза, аргументируя тем, что БГУКИ – это одна большая, единая и дружная семья.Поучаствовать в дискуссии пригласили более 160 человек – это делегаты народного вече из числа активистов БРСМ, депутаты Палаты представителей Национального собрания, учащиеся и студенты. К встрече также присоединились председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев и первый секретарь Минского горкома БРСМ Роман Бондарук.В начале митапа участники поддержали республиканский проект «Роднае – народнае», направленный на популяризацию государственных символов в Год народного единства, и спели гимн. Затем к присутствующим в зале обратился Роман Бондарук. Он отметил, что практика подобных диалогов показала: это действительно эффективная форма коммуникации:Обращаясь к участникам диалога, Владимир Кухарев отметил, что эту встречу инициировала сама молодежь:Он также добавил, что молодежь – это самая мобильная и креативная часть общества, которую волнуют многие темы. Поэтому мэр попросил ребят задавать вопросы.Многих активистов волновало, какие впечатления остались у делегатов после ВНС. Роман Бондарук поделился выводами, которые он как делегат, сделал после народного вече: