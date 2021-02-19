Открыты к диалогу. Активисты БРСМ Минска встретились с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым

Какие темы обсуждались на VI Всебелорусском народном собрании? Как в дальнейшем будет строиться государственная молодежная политика? Чем делегатам запомнился главный форум пятилетия? Об этом и много другом говорили участники открытого диалога, организованного Минской городской организацией Белорусского республиканского союза молодежи.
До старта диалога каждый желающий мог поучаствовать в интерактиве: на грифельной доске, установленной у входа в конференц-зал Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, написать, что для него значит понятие единство. Кто-то говорил, что это сила и сплочение, другие, в качестве синонимов к слову единство, приводили мужество и храбрость. А студентки Белорусского государственного университета культуры и искусств Ксения Шевченко и Екатерина Белоусова цветным мелком вывели название родного вуза, аргументируя тем, что БГУКИ – это одна большая, единая и дружная семья.
Поучаствовать в дискуссии пригласили более 160 человек – это делегаты народного вече из числа активистов БРСМ, депутаты Палаты представителей Национального собрания, учащиеся и студенты. К встрече также присоединились председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев и первый секретарь Минского горкома БРСМ Роман Бондарук.
В начале митапа участники поддержали республиканский проект «Роднае – народнае», направленный на популяризацию государственных символов в Год народного единства, и спели гимн. Затем к присутствующим в зале обратился Роман Бондарук. Он отметил, что практика подобных диалогов показала: это действительно эффективная форма коммуникации:
– Если мы хотим единства, сохранить себя как нацию, мы должны не только слушать, но и слышать друг друга. Пришло время конструктивных диалогов, изложения своих мыслей мирным способом.
Обращаясь к участникам диалога, Владимир Кухарев отметил, что эту встречу инициировала сама молодежь:
– После Всебелорусского народного собрания у молодежи возникло очень много вопросов. Нам эта встреча нужна, чтобы понимать, как дальше выстраивать работу.
Он также добавил, что молодежь – это самая мобильная и креативная часть общества, которую волнуют многие темы. Поэтому мэр попросил ребят задавать вопросы.
Многих активистов волновало, какие впечатления остались у делегатов после ВНС. Роман Бондарук поделился выводами, которые он как делегат, сделал после народного вече:
– Главной задачей является сохранение личностных и национальных ценностей. Также мы должны привносить правдивый контент в информационное поле, бороться с фальсификацией новостей. Нельзя забывать о важности гражданского-патриотического воспитания, вести здоровый образ жизни.
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Открыты к диалогу. Активисты БРСМ Минска встретились с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ