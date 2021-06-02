Открыты благотворительные счета для помощи погибшим в Барановичах летчикам

Белорусы о своих героях не забывают никогда и всегда стараются помочь, чем могут. Две недели назад летчики 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы совершили самый настоящий подвиг. Погибли, но увели пикирующий самолет от жилых построек в Барановичах. Звонки и письма от неравнодушных с вопросом, как помочь семьям, поступают даже к нам в редакцию и даже из-за рубежа. Как нам стало известно, в Беларусбанке открыты благотворительные счета.



Благотворительный счет для оказания помощи семье Ничипорчик открыт в "ОАО" "АСБ Беларусбанк" отделение №413/4083 г. Лида, ул. Советская, д. 17



БИК АКBBBY2X (назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Ничипорчик Анастасии Викторовны для оказания помощи). Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида



Транзитный счет: BY94 AKBB 3819 3821 0003 2000 0000



– Евро: BY28 AKBB 3134 2000 0037 8007 0000



– Российские рубли: BY24 AKBB 3134 3000 0034 9007 0000



– Доллары США: BY90 AKBB 3134 1000 0042 9007 0000



– Белорусские рубли: BY85 AKBB 3134 0000 0076 9007 0000



Номер паспорта (три крайние цифры): 084



Для граждан Беларуси через мобильное приложение Беларусбанка:

– платежи и переводы

– пополнение вкладов

– (способ пополнения, пополнение вкладов по IBAN)

– номер счета – BY03 AKBB 3134 0000 0076 9007 0000

– номер паспорта – 084



Для граждан Беларуси через мобильные приложения других банков:

– платежи

– создать новый платёж

– банковские,финансовые услуги

– банки, НКФО

– Беларусбанк

– пополнение счета

– номер счета – BY03 AKBB 3134 0000 0076 9007 0000



Благотворительный счет для оказания помощи семье Куконенко открыт в "ОАО" "АСБ Беларусбанк" отделение №413/4083 г. Лида, ул. Советская, д. 17



БИК АКBBBY2X (назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Куконенко Татьяны Сергеевны для оказания помощи). Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида



Транзитный счет: BY94 AKBB 3819 3821 0003 2000 0000



Евро: BY58 AKBB 3134 2000 0037 6007 0000



Российские рубли: BY54 AKBB 3134 3000 0034 7007 0000



Доллары США: BY23 AKBB 3134 1000 0042 7007 0000



Белорусские рубли: BY03 AKBB 3134 0000 0076 8007 0000



Номер паспорта (три крайние цифры): 972



Для граждан Беларуси через мобильное приложение Беларусбанка:

– платежи и переводы

– пополнение вкладов

– (способ пополнения, пополнение вкладов по IBAN)

– номер счета – BY03 AKBB 3134 0000 0076 8007 0000

– номер паспорта – 972



Для граждан Беларуси через мобильные приложения других банков:

– платежи

– создать новый платёж

– банковские,финансовые услуги

– банки, НКФО

– Беларусбанк

– пополнение счета

– номер счета – BY03 AKBB 3134 0000 0076 8007 0000