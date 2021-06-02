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Открыты благотворительные счета для помощи погибшим в Барановичах летчикам

Белорусы о своих героях не забывают никогда и всегда стараются помочь, чем могут. Две недели назад летчики 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы совершили самый настоящий подвиг. Погибли, но увели пикирующий самолет от жилых построек в Барановичах. Звонки и письма от неравнодушных с вопросом, как помочь семьям, поступают даже к нам в редакцию и даже из-за рубежа. Как нам стало известно, в Беларусбанке открыты благотворительные счета.

Благотворительный счет для оказания помощи семье Ничипорчик открыт в "ОАО" "АСБ Беларусбанк" отделение №413/4083 г. Лида, ул. Советская, д. 17

БИК АКBBBY2X (назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Ничипорчик Анастасии Викторовны для оказания помощи). Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида

Транзитный счет: BY94 AKBB 3819 3821 0003 2000 0000

– Евро: BY28 AKBB 3134 2000 0037 8007 0000

– Российские рубли: BY24 AKBB 3134 3000 0034 9007 0000

– Доллары США: BY90 AKBB 3134 1000 0042 9007 0000

– Белорусские рубли: BY85 AKBB 3134 0000 0076 9007 0000

Номер паспорта (три крайние цифры): 084

Для граждан Беларуси через мобильное приложение Беларусбанка:
– платежи и переводы
– пополнение вкладов
– (способ пополнения, пополнение вкладов по IBAN)
– номер счета – BY03 AKBB 3134 0000 0076 9007 0000
– номер паспорта – 084

Для граждан Беларуси через мобильные приложения других банков:
– платежи
– создать новый платёж
– банковские,финансовые услуги
– банки, НКФО
– Беларусбанк
– пополнение счета
– номер счета – BY03 AKBB 3134 0000 0076 9007 0000

Благотворительный счет для оказания помощи семье Куконенко открыт в "ОАО" "АСБ Беларусбанк" отделение №413/4083 г. Лида, ул. Советская, д. 17

БИК АКBBBY2X (назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Куконенко Татьяны Сергеевны для оказания помощи). Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида

Транзитный счет: BY94 AKBB 3819 3821 0003 2000 0000

Евро: BY58 AKBB 3134 2000 0037 6007 0000

Российские рубли: BY54 AKBB 3134 3000 0034 7007 0000

Доллары США: BY23 AKBB 3134 1000 0042 7007 0000

Белорусские рубли: BY03 AKBB 3134 0000 0076 8007 0000

Номер паспорта (три крайние цифры): 972

Для граждан Беларуси через мобильное приложение Беларусбанка:
– платежи и переводы
– пополнение вкладов
– (способ пополнения, пополнение вкладов по IBAN)
– номер счета – BY03 AKBB 3134 0000 0076 8007 0000
– номер паспорта – 972

Для граждан Беларуси через мобильные приложения других банков:
– платежи
– создать новый платёж
– банковские,финансовые услуги
– банки, НКФО
– Беларусбанк
– пополнение счета
– номер счета – BY03 AKBB 3134 0000 0076 8007 0000
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