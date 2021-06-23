Открытие выставочной олимпийской экспозиции «На пути к Токио» | ПРЯМОЙ ЭФИР

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Белорусская олимпийская академия совместно с учреждением образования «Белорусский государственный университет физической культуры» и Республиканским музеем физической культуры и спорта при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь организуют выставочную олимпийскую экспозицию «На пути к Токио». Экспозиция представлена 50 уникальными экспонатами из хранилищ Республиканского музея физического культуры и спорта и знакомит со спортсменами и олимпийскими видами спота, которые прославили нашу страну и стояли у истоков нынешних побед белорусских атлетов. Смотрите стрим с торжественного открытия выставочной экспозиции на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ».