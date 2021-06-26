Открытие третьего трудового семестра на пл. Государственного флага – стрим

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26 мая в Минске проходит церемония торжественного открытия третьего трудового семестра 2021 года. На площади Государственного флага собрались бойцы студенческих отрядов из всех регионов страны. Здесь прозвучат напутственные слова в адрес участников движения, а также пройдет вручение «Трудовых путевок» студенческим отрядам. Студотрядовское движение – ведущее направление деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!