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Открытие школ в Италии не повлекло роста заражений COVID-19

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что решение об открытии школ в стране было правильным, поскольку не повлекло ощутимого роста уровня инфекций, пишет БЕЛТА.


Выступая в нижней палате парламента, глава ведомства сообщил, что последние сведения, опубликованные Министерством образования Италии, показывают низкий уровень инфекций среди учащихся, при этом все локальные вспышки поддаются контролю.

Роберто Сперанца, слова которого приводит газета La Repubblica, также объявил, что правительство готовит первое ужесточение мер по недопущению распространения заражения. Министр указал, что одной из таких мер станет введение обязательного ношения защитных масок на открытом воздухе и при контакте с людьми, с которыми человек не проживает вместе, в том числе с родственниками и друзьями. Сперанца также объявил об усилении контроля за соблюдением действующих ограничений, в частности на массовые собрания. Также в правительстве обсуждается возможность продления режима ЧП в Италии до 31 января следующего года.

"Мы должны беспрекословно следовать всем указаниям научного сообщества, – заявил глава Минздрава Италии. – Мы должны избегать динамики, которая может поставить под угрозу нашу национальную систему здравоохранения". Он рассказал, что за последние сутки в реанимационные отделения госпитализированы 323 зараженных COVID-19, при этом еще два месяца назад в реанимации ежедневно госпитализировали в среднем 30 инфицированных. Министр также обратил внимание, что во время первой волны коронавируса в Италии средний возраст заболевших составлял 70 лет, теперь он снизился до 41 года. "Италия вместе с Германией – это те страны ЕС, которые лучше выдерживают вторую волну коронавируса, – подчеркнул Роберто Сперанца. – Но мы не должны питать иллюзий на этот счет".

В проекте нового распоряжения премьер-министра, которое станет продлением предыдущего, истекающего 7 октября, нет положения об ограничении вечерних часов работы ресторанов и баров, сообщает ТАСС. При этом данная мера уже принята независимо региональными властями в ряде районов Италии, включая южную область Кампания, которая вышла на первое место по числу суточного прироста новых случаев заражения. Проект документа при этом предусматривает возможность выборочного закрытия секторов экономики, в том числе баров и ресторанов, и введения новых мер по социальному дистанцированию при развитии ситуации с коронавирусом по неблагоприятному сценарию.

Общее число инфицированных коронавирусом в стране превысило 325 тыс., из которых почти 36 тыс. скончались. Главный удар пандемии Италия приняла на себя весной, в результате чего в течение почти трех месяцев в стране действовал строгий карантин. Летом распространение коронавируса в Италии значительно замедлилось, сейчас темпы заражения составляют около 3 тыс. случаев в день.
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Фото: РЕЙТЕР
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