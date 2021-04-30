Открытие Республиканской доски Почета на площади Государственного флага – стрим

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30 апреля 2021 года проходит официальное открытие обновленной Республиканской доски Почета. Мероприятие проходит на площади Государственного флага в Минске. 21 апреля 2021 года Глава государства подписал Указ «О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2016–2020 годы и 2020 год». Символично, что чествование победителей организовано накануне Праздника труда. По итогам работы за 2020 год названы 65 победителей. Среди них – 8 административно-территориальных единиц и 57 организаций. Смотрите прямую видеотрансляцию открытия на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!