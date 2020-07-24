Открытие новой пожарной части состоится сегодня в Минске

В новом здании также будет располагаться Ленинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, рассказали в МГУ МЧС.

Новую пожарную аварийно-спасательную часть (ПАСЧ) № 30 откроют на улицы Сырокомли, 11а в Лошице.

– В новом здании помимо ПАСЧ также будет находиться Ленинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Часть оснащена современной пожарной аварийно-спасательной техникой и оборудованием производства, что позволяет реагировать не только на пожары, но и любые другие ЧС, в том числе на высоте, – рассказала официальный представитель МГУ МЧС Ольга Мельченко.

По ее словам, благодаря новой части в Лошице значительно сократится время прибытия к месту вызова спасателями, а также повысится оперативность проведения аварийно-спасательных работ.