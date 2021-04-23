Открытие нового офиса ОАО «Белгазпромбанк» состоялось в Бресте

, обращаясь ко всем собравшимся, отметил:Строительство офисного здания началось в конце 2019 года. В основе архитектурной концепции лежит идея сочетания исторического прошлого Бреста, его настоящего и будущего. Первый этаж – это обращение к истории города, его характерной архитектуре. Верхние этажи будут выполнены из современных материалов с применением фасадных систем и призваны отразить современность, технологии и устремление в будущее.