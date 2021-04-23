Сегодня в Бресте в торжественной обстановке открыли новый офис ОАО «Белгазпромбанк». В мероприятии приняли участие руководство города, представители финансового учреждения и другие приглашенные.
Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук, обращаясь ко всем собравшимся, отметил:
– Наш город получил прежде всего новое красивое здание, имеющее яркую подсветку и, как бонус, прекрасный фонтан неподалеку. Благодарен всем, кто приложил руку к созданию этого прекрасного объекта. У нас получилось сделать все вовремя. В скором времени мы собираемся переиздавать книгу о Бресте. Не сомневаюсь, что в ней найдется место для этого прекрасного сооружения. Оно гармонично вписалось в городскую среду и дало новый виток в дальнейшем городском архитектурном планировании.
Строительство офисного здания началось в конце 2019 года. В основе архитектурной концепции лежит идея сочетания исторического прошлого Бреста, его настоящего и будущего. Первый этаж – это обращение к истории города, его характерной архитектуре. Верхние этажи будут выполнены из современных материалов с применением фасадных систем и призваны отразить современность, технологии и устремление в будущее.
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Открытие нового офиса ОАО «Белгазпромбанк» состоялось в Бресте
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