Открытие музея под открытым небом на месте древнейшей стоянки человека в Беларуси - стрим

Сегодня в агрогородке Юровичи Калинковичского района открывается уникальный музей. Он расположен на месте самого древнего в стране поселения, точнее стоянки первобытного человека. Люди здесь жили, охотились и готовили пищу еще 26.000 лет назад. Первые раскопки на холме начали проводить в 1929 году директор местной школы Юлиан Попель. После обнаружения останков мамонтов сюда отправились археологи. Экспедицию возглавили представители Академии наук БССР Константин Поликарпович и Александр Коваленя. Результаты оказались потрясающими - на поверхность земли были подняты бивни и кости 15 - 20 мамонтов и кремневые орудия труда кроманьонцев. До сих пор в местном сельском музее храниться зуб мамонта весом в 4 килограмма! Сейчас на месте позднепалеолитической стоянки воссоздано жилище человека каменного века, элементы его быта и труда. Новый объект в включен в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины».