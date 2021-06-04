Открытие интерактивной выставки «Партизаны Беларуси» в Гомеле – стрим

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Сегодня 4 июля в Гомельском государственном университете им. Ф.Скорины открывается интерактивная выставка «Партизаны Беларуси». Экспозиция основана на документах уникального интернет-проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива «Партизаны Беларуси» (partizany.by), материалах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Экспозиция включает в себя исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков, действовавших в Беларуси. Выставка раскрывает подвиги и заслуги конкретных партизан, рассказывает о боевых столкновениях, партизанских формированиях региона. Также будет представлен брендированный интерактивный стенд проекта, с помощью которого каждый посетитель выставки сможет попробовать найти своего героического предка из числа партизан и подпольщиков. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.