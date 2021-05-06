В Национальном центре современных искусств состоялось открытие международной I Детской биеннале. Впервые на взрослой выставочной площадке можно увидеть креативные проекты детей: стикеры для Telegram от команды @cultkidsby, архитектурные проекты многоквартирных домов Минска от ребят из «Школы архитектурного мышления», экспериментальные полароидные снимки шестнадцатилетней Александры Кутень.
Но биеннале – это не только презентация творческих проектов, рассказала заместитель директора по творческой работе НЦСИ Олеся Иноземцева:
– Кроме экспозиционной части есть еще и перформативная. Во время биеннале пройдут спектакли, музыкальные концерты, театральные форумы. Предусмотрена и образовательная программа: лекции, круглые столы и дискуссии на актуальные темы.
В тему
I Детская биеннале продлится до 13 июня
Опубликовано:
624
Открытие I Детской биеннале состоялось в Национальном центре современных искусств в Минске
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter