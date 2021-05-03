Открытая олимпиада по географии впервые пройдет в БГУ. Цель ее проведения – популяризовать среди школьников географическую науку и проверить знания в этой области, сообщили sb.by в пресс-службе университета.
Поучаствовать в интеллектуальном состязании БГУ приглашает учащихся 9–11 классов школ, гимназий, лицеев, а также колледжей всех регионов страны. Участвовать в олимпиаде могут все желающие независимо от их уровня подготовки. Регистрация продлится до 13 мая включительно по этой ссылке. Сама олимпиада стартует 15 мая в 11:00. Мероприятие пройдет в столице в офлайн-формате по адресу ул. Ленинградская, 16.
Учащимся за полтора часа предложат выполнить порядка 30 заданий, охватывающих школьную программу по географии. Это испытания практического, аналитического и расчетного характера, а также вопросы на образность географического мышления. Ребятам предстоит продемонстрировать знания в области картографирования, индикации, построения диаграмм, экономико-географической оценки местности.
Как уточнила для sb.by начальник пресс-службы БГУ Елена Марцулевич, "олимпиада призвана не только проверить знания старшеклассников в области географии, но и помочь им определиться с профессией". Так что отчасти мероприятие носит профориентационный характер. Кстати, в этих целях в день олимпиады школьникам проведут экскурсию по факультету географии и геоинформатики БГУ. Их познакомят с Музеем землеведения, оранжереей, а также учебно-методической базой факультета.
Итоги планируется подвести в день проведения олимпиады. Победителей наградят дипломами и памятными призами. Организатором мероприятия выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.
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Открытая олимпиада по географии впервые пройдет в БГУ
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