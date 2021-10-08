Открыта продажа авиабилетов по направлению Калуга – Минск – Калуга

Российская авиакомпания "Азимут" сообщила о начале продажи авиабилетов по новому направлению Калуга – Минск – Калуга. Об этом сообщают в Telegram-канале Национального аэропорта Минск.
Старт полетной программы запланирован на 4 ноября текущего года. Новый рейс будет выполняться в осенне-зимний период каждую неделю по четвергам. Из Калуги самолет будет вылетать в 11:00 и приземляться в столице Беларуси в 12:20. Вылет из Минска будет осуществляться в 13:20, посадка в Калуге – в 14:35.
Отмечается, что купить билеты можно на сайте авиакомпании по минимальному тарифу от 15 евро в одну сторону без учета сборов.
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