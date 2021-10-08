SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Открыта продажа авиабилетов по направлению Калуга – Минск – Калуга

Открыта продажа авиабилетов по направлению Калуга – Минск – Калуга

Российская авиакомпания "Азимут" сообщила о начале продажи авиабилетов по новому направлению Калуга – Минск – Калуга. Об этом сообщают в Telegram-канале Национального аэропорта Минск.


Старт полетной программы запланирован на 4 ноября текущего года. Новый рейс будет выполняться в осенне-зимний период каждую неделю по четвергам. Из Калуги самолет будет вылетать в 11:00 и приземляться в столице Беларуси в 12:20. Вылет из Минска будет осуществляться в 13:20, посадка в Калуге – в 14:35.

Отмечается, что купить билеты можно на сайте авиакомпании по минимальному тарифу от 15 евро в одну сторону без учета сборов.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы