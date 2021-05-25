Открыт прием заявок на фест уличного искусства "На семи ветрах" в Витебске

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Фест пройдет с 15 по 19 июля в седьмой раз. Витебск станет культурным пространством, центр города займут музыканты, художники, актеры, танцоры, перформеры, поэты и мастера фаер-шоу. Для большинства мероприятий предусмотрен передвижной формат, который позволит зрителям постоянно менять свое местоположение и держать необходимую дистанцию., – отметили организаторы.Виртуальная площадка #небоВитебска вновь возобновит свою работу, что позволит увидеть выступления артистов удаленно., – добавили в дирекции фестиваля.Индивидуальные и коллективные заявки от артистов и коллективов принимаются по 30 июня на сайте fest7vetrov.by.Там же желающие стать волонтерами смогут заполнить анкету.Напомним, "Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля, закрытие пройдет 18 июля.