Начался прием заявок на фест уличного искусства "На семи ветрах", который традиционно проходит во время "Славянского базара в Витебске". Такой информацией поделилась дирекция фестиваля.
Фото: БЕЛТА
Фест пройдет с 15 по 19 июля в седьмой раз. Витебск станет культурным пространством, центр города займут музыканты, художники, актеры, танцоры, перформеры, поэты и мастера фаер-шоу. Для большинства мероприятий предусмотрен передвижной формат, который позволит зрителям постоянно менять свое местоположение и держать необходимую дистанцию.
– Привычные спектакли заменят перформансы в движении по красивейшим локациям культурной столицы. В этом году их будет подавляющее большинство. Завораживающих и таинственных, веселых и задумчивых. Знакомые мосты, фонари и фонтаны станут декорацией для наших театральных творцов. Порцию удивительно драйвового настроения подарят танцы, живая музыка, ритмы бразильских барабанов и самбы. Они уж точно не позволят никому стоять на месте, – отметили организаторы.
Виртуальная площадка #небоВитебска вновь возобновит свою работу, что позволит увидеть выступления артистов удаленно.
– Мы объявляем хештег актуальным, как и наш челлендж. Для участия нужно лишь сфотографировать небо Витебска в фестивальные дни и выложить в личный Instagram-аккаунт. Важно, чтобы в кадре виднелись и фрагменты архитектуры города. А еще в небе могут появиться стихи, рисунки, снимки любимых – все что угодно, – добавили в дирекции фестиваля.
Индивидуальные и коллективные заявки от артистов и коллективов принимаются по 30 июня на сайте fest7vetrov.by.
Там же желающие стать волонтерами смогут заполнить анкету.
Напомним, "Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля, закрытие пройдет 18 июля.
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Открыт прием заявок на фест уличного искусства "На семи ветрах" в Витебске
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