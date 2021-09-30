Гигин: открыт новый этап гибридной войны против Беларуси

– Мы думали, что это будут какие-то провокации на границах, попытки использования Вооруженных Сил, а противник перешел к попытке организовать террористическую войну на территории Беларуси, – отметил он.
Политолог добавил, что мы не должны упускать главное – что открыт новый этап гибридной войны против Беларуси.
Выстрел Зельцера Гигин назвал не единственным случаем. Он упомянул попытки терактов на железной дороге, атаку на дом Олега Гайдукевича, переброс дронов, организацию схронов с оружием.
– Пресловутый протест в Беларуси никогда не был мирным, – добавил политолог и вернулся к хронологии прошлогодних событий. Он напомнил, что протестующими была совершена атака на здание УВД Минского облисполкома для захвата хранящегося там оружия.
Гигин добавил, что если бы такие люди, как Зельцер и его жена, захватили власть, то они бы с оружием точно не сидели дома. Они бы не ограничились чиновниками, силовиками и журналистами.
– Сотрудники КГБ пришли не к айтишнику, не к фехтовальщику, триатлонисту и любителю бега. Они пришли по адресу, где проживают люди, которые причастны к организации террористических атак в Беларуси. Возможно, Зельцер являлся частью некой сети. Была и еще одна съемка, помимо той, которую вела его супруга. И в трансляции раздавался голос. Я бы обратил внимание на слова нашего Президента, что нужно разобраться в этом деле скрупулезно. Не надо уподобляться диванным экспертам, которые никогда не держали оружие в руках. Они начинают анализировать действия группы "Альфа". Пусть в этом разберутся специалисты. Погиб сотрудник спецслужб, патриот своей страны, муж и отец.
– Нормальный человек не будет стрелять в сотрудника спецслужб. Это люди с тоталитарным мышлением. Это уже сформированный особый психотип, готовый убивать, чтобы навязать свою точку зрения белорусскому обществу, – считает политолог.
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