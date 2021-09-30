Гигин: открыт новый этап гибридной войны против Беларуси

– отметил он.Политолог добавил, что мы не должны упускать главное – что открыт новый этап гибридной войны против Беларуси.Выстрел Зельцера Гигин назвал не единственным случаем. Он упомянул попытки терактов на железной дороге, атаку на дом Олега Гайдукевича, переброс дронов, организацию схронов с оружием.– добавил политолог и вернулся к хронологии прошлогодних событий. Он напомнил, что протестующими была совершена атака на здание УВД Минского облисполкома для захвата хранящегося там оружия.Гигин добавил, что если бы такие люди, как Зельцер и его жена, захватили власть, то они бы с оружием точно не сидели дома. Они бы не ограничились чиновниками, силовиками и журналистами.– считает политолог.