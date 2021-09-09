Открылось новое здание отделения дневного пребывания для пожилых ТЦСОН Советского района

Отделение открылось по улице Гикало, 22. Для ремонта нового помещения из бюджета Минска выделили 238 тысяч рублей, для его оснащения – 46 тысяч рублей.уточняет важный момент:Глава администрации Советского района Сергей ХИЛЬМАН приводит в пример любопытную статистику: «Только в Советском районе четверть населения – люди пожилого возраста. Они должны чувствовать: с уходом на пенсию жизнь продолжается».В отделении планируется комплексный подход. Специалисты ТЦСОН займутся профилактикой деменции у пожилых людей вместе с медработниками. Если врачи прибегают к медикаментозному лечению, то здесь другой формат. Чтобы замедлить развитие болезни, недостаточно принять лекарство.– рассуждаетВ Минске уже создано 9 отделений дневного пребывания для пожилых. Представьте: у них 1,5 тысячи посетителей!, заметила, что сегодня есть потребность в открытии отделений для пожилых: