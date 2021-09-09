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  2. Открылось новое здание отделения дневного пребывания для пожилых ТЦСОН Советского района

Открылось новое здание отделения дневного пребывания для пожилых ТЦСОН Советского района

Ко Дню города минчан ждал еще один подарок – открытие отделения дневного пребывания для пожилых. Его будут посещать более 600 человек. Здесь также появится направление по профилактике деменции у пожилых. Планируется, что в этом вопросе специалисты центра будут взаимодействовать с медработниками. Корреспондент «СБ» побывал на открытии отделения.



Отделение открылось по улице Гикало, 22. Для ремонта нового помещения из бюджета Минска выделили 238 тысяч рублей, для его оснащения – 46 тысяч рублей.

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран уточняет важный момент:

– Деятельность отделения направлена на создание условий для профилактики когнитивных нарушений. Пожилые люди будут работать со специалистами, которые смогут вовремя распознать проблемы, связанные с возрастными изменениями.



Глава администрации Советского района Сергей ХИЛЬМАН приводит в пример любопытную статистику: «Только в Советском районе четверть населения – люди пожилого возраста. Они должны чувствовать: с уходом на пенсию жизнь продолжается».

В отделении планируется комплексный подход. Специалисты ТЦСОН займутся профилактикой деменции у пожилых людей вместе с медработниками. Если врачи прибегают к медикаментозному лечению, то здесь другой формат. Чтобы замедлить развитие болезни, недостаточно принять лекарство.



– Волшебной таблетки нет, – рассуждает директор ТЦСОН Советского района Светлана Привалова–должен быть комплексный подход для стимуляции мозга. В отделении с пожилыми будет работать психолог. Посетители попробуют себя в фитнесе для ума. Это решение головоломок, кроссвордов, развитие мелкой моторики… У нас большой выбор кружков, клубов – физкультурно-оздоровительные, танцевальные, обучающие, реабилитационные. Посетителям точно не будет скучно!



В Минске уже создано 9 отделений дневного пребывания для пожилых. Представьте: у них 1,5 тысячи посетителей!



Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, заметила, что сегодня есть потребность в открытии отделений для пожилых:

– Поэтому мы не собираемся останавливаться. Развивая стационарозамещающие формы, мы решаем главную задачу – сохраняем семью для пожилого человека.



azanovich@sb.by
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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