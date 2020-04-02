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Открылась вторая сессия Совета Республики

Вторая сессия Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва открылась в Минске. С вступительным словом выступила спикер верхней палаты Парламента Наталья Кочанова.

Она напомнила, что 2020 год ознаменован рядом знаковых событий:

— Мы отмечаем 75-летие Великой Победы — праздник, ставший символом свободы и независимости, близкий каждой белорусской семье. Сохранение исторической памяти о войне, забота о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи  важнейшие направления работы членов Совета Республики, которые необходимо развивать, наполнять интересными проектами.

При этом спикер верхней палаты белорусского Парламента подчеркнула:

— Ключевым событием в политической жизни страны станут президентские выборы, ведь мы определяем наше будущее. Это ответственный период для всех органов власти, и нам необходимо принять активное участие в подготовке и проведении этой важной политической кампании. Выборы должны пройти на высоком организационном уровне, в полном соответствии с Конституцией и действующим избирательным законодательством.

Кроме того, в этом году завершается пятилетка, обратила внимание Наталья Кочанова:

— 17 марта на совещании у Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко подведены итоги социально-экономического развития страны за 2019 год, рассмотрены приоритеты и основные направления на среднесрочный период. Целевая задача  устойчивый экономический рост с темпами 3—4 процента в год. Для этого необходимо обеспечить эффективную работу каждого предприятия, равномерное и устойчивое развитие всех регионов страны, создать условия для привлечения иностранных и внутренних инвестиций, наращивать экспорт, в том числе на новые рынки сбыта.

По словам спикера, безусловный приоритет  повышение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Это важнейший фактор конкурентоспособности наших предприятий и страны в целом. Совет Республики внес соответствующие предложения в Правительство.  

 


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