Отказов в госпитализации в Витебске в связи с отсутствием мест в больницах не было и не предвидится — Караник

Ситуация в Витебске отличается от других регионов, там было активное перемещение людей, в том числе через нашу восточную границу. Об этом заявил на брифинге в среду в Минске министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.





«Цифры заболеваемости коронавирусом там ниже, чем в Минске, но несколько выше, чем в других областных центрах, и ситуация осложнилась тем, что совпала с сезонным подъемом заболеваемости респираторными инфекциями и сезонным подъемом заболеваемости пневмонией. Эффект взаимного усиления», — сказал министр.

Ситуация не пугающая, но напряженная, отметил Караник. Предпринимаются необходимые организационные меры, перепрофилирован дополнительный коечный фонд, организованы дополнительно точки респираторной поддержки, дополнительно переданы необходимые лекарственные средства.

По поводу слухов о том, что больницы переполнены, министр отметил, что ни одного случая отказа в госпитализации в связи с отсутствием мест в больницах города не было и не предвидится.

Что касается обработки улиц, в связи с установившейся сухой погодой улицы обрабатываются, моются во всех регионах, сказал глава Минздрава.





Но во всех регионах, конечно, усиливается дезрежим. «Это касается обработки в первую очередь мест общего пользования, общественного транспорта. В домах это обработка лифтов, перил, ручек». Остановки обрабатываются даже не хлоркой, это банальная механическая очистка. По эффективности эти способы сопоставимы. Учитывая, что вирус достаточно тяжелый, он хорошо смывается, заявил министр.

Мероприятия по дезобработке проводятся во всех регионах, не только в Витебском. «Мы считаем, что в данном вопросе безопасности много не бывает», — сказал глава Минздрава.