Отказали тормоза: могилевчанин на автомобиле ЗАЗ врезался в столб

Авария произошла сегодня утром в центре Могилева: 61-летний местный житель, двигавшийся на автомобиле ЗАЗ по улице Ленинской со стороны улицы Тимирязевской в направлении проспекта Мира, немного не доехав до оживленного перекрестка, выскочил на тротуар и врезался в светофорный столб. В результате ДТП помощь понадобилась находившемуся за рулем мужчине: он был госпитализирован на «скорой».

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Как уточнили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, предварительная версия случившегося – в машине отказали тормоза, и чтобы избежать столкновения с идущим впереди автомобилем, водитель принял решение вывернуть вправо, на тротуар.

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